Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала в своем Telegram-канале скандальную историю с участием лидеров европейских государств. У них на столе заметили сверток с неким веществом, которое в Сети приняли за наркотики.

В центре обсуждения оказались Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и Кир Стармер. По мнению российской журналистки, данная история свидетельствуют о том, что в «европейском королевстве происходит что-то не то».

Кроме того, Канделаки заявила, что сложно объяснить иррациональную поддержку киевского режима европейским главами чем-то другим.

«Да и у Зеленского репутация соответствующая, и никакая пропаганда тут ни при чем... Если ты обнимаешься с наркоманом — не удивляйся, что и тебя заподозрят в употреблении белого порошка», — написала Тина.

Ранее Канделаки заявила, что ждала приговор для Михаила Саакашвили 16 лет. Ей хотелось «плюнуть политику в лицо».