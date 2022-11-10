Камила Валиева закрутила роман с известным певцом

16-летняя российская фигуристка Камила Валиева была замечена на романтической прогулке с молодым человеком. Пара мило беседовала и держалась за руки. Поклонники не смогли не узнать спутника девушки, так как им был известный 17-летний певец Ваня Дмитриенко.

Роман пары не стал полной неожиданностью для фанатов. Камила проводила много времени в компании исполнителя до этого. Он даже приходил на празднование ее дня рождения. 17-летний Ваня был рядом с Камилой и во время допингового скандала вокруг нее. Музыкант приходил к ней на прокаты и очень переживал за девушку и ее состояние.

Когда ситуация в спорте немного улеглась, молодой певец позвал Валиеву сняться в его новом клипе на песню «Сила притяжения». Это еще больше сблизило молодых людей. Тогда поклонники считали, что фигуристка и певец находятся в очень хороших отношениях. Но после последних снимков папарацци можно смело говорить, что ребят связывает нечто большее, чем просто дружба.

К слову, романтические отношения с Ваней для Камилы были мечтой. Валиева долгое время являлась большой фанаткой певца и признавалась, что ей очень нравится его песня «Венера-Юпитер». Теперь, когда вскрылась вся правда, фанаты сравнивают фигуристку с известной моделью Хейли Бибер, которая тоже изначально была лишь поклонницей Джастина Бибера, а потом стала его женой. «Фанатка, которая смогла», - написали люди в сети.

Стоит упомянуть, что еще месяц назад Ваня Дмитриенко состоял в отношениях с блогершей Сашей Айс. Девушка до сих пор тяжело переживает расставание, пока ее бывший молодой человек уже строит новую любовь с юной фигуристкой. По слухам, роман с Валиевой мог послужить одной из причин разлада в паре с Сашей.