«Какой-то пудель гавкает»: исполнитель Гуф унизил рэпера Моргенштерна*

Известный рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, ответил на оскорбления своего коллеги по ремеслу Алишера Моргенштерна*.

Певец опубликовал на своем YouTube-канале ролик под название «Про пуделя». На обложке трека изображен пакет с замком zip lock и нарисованным пуделем с татуировкой, как у Моргенштерна*. В своей песне исполнитель упрекнул скандалиста в юном возрасте и неспособности отвечать за свои слова.

Сам 43-летний Гуф называет себя психом и сравнивает со старым и злым псом.

«Не стоит злить дворовую собаку, тем более злую и старую», – написал артист.

Кроме этого, он сравнил Алишера* с пуделем.

«Какой-то пудель ходит вокруг и гавкает, раздражаясь, что он в ошейнике и кудрявый», – добавил Долматов.

Также он попросил молодого рэпера не отвечать ему. Иначе Моргенштерна* ждет нечто неприятное. Что именно, певец не уточнил.

«Прошу, больше ни слова про меня. Или по факту уже на себя пеняй», – подчеркнул Гуф.

Напомним, что в октябре прошлого года Моргенштерн* выпустил трек GUF DISS с оскорблениями в адрес Гуфа из-за отказа записать с ним песню. В музыкальном обращении певец раскритиковал внешний вид и лишний вес коллеги, а также обратил внимание на наличие у Гуфа «второго подбородка» и усомнился в компетентности Долматова.

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