«Какой дурак выбежит из больницы?»: Бедрос Киркоров прокомментировал новости о побеге от врачей

Бедрос Киркоров заявил, что не сбегал из больницы, об этом сообщает Kp.ru.

Сегодня в прессе появились новости о том, что отец Филиппа Киркорова самовольно покинул стены больницы, в которой он проходил лечение от пневмонии.

Журналисты решили узнать у Бедроса Киркорова, правда ли он сбежал от врачей домой, однако о своем поступке певец отвечал весьма размыто.

«Нечего думать о моем здоровье, разные глупости писать по газетам, что я в больнице, что лечился. Какой дурак выбежит из какой больницы? Здесь такие врачи — просто гении, я буду от них бегать, зачем? То, что мне нужно, они дали уже. Уже результаты есть», — рассказал он.

По словам директора Бедроса, 91-летний артист сейчас находится дома, его здоровью ничего не угрожает.

«Он не сбегал, дома находится, а чем лечится, тем лечится, это его дело», — рассказал представитель звезды.

Ранее мы писали о том, что врачи отказываются делать Бедросу Киркорову операцию на сердце.