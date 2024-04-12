«Какое-то особенное состояние»: Хабенский поделился эмоциями от запуска космического корабля

Актеру Константину Хабенскому удалось лично побывать на Байконуре и запуске космического корабля. Худрук МХТ им. А. П. Чехова поделился эмоциями от увиденного.

Осенью прошлого года МХТ им. А. П. Чехова гастролировал на Байконуре. Актеры театра показали сотрудникам космодрома эксклюзивную программу.

Народный артист признался, что ему сложно описать эмоции от запуска корабля в космос. Сначала наступает звенящая тишина, потом отсчет, цифры, звук собственного сердца. На Байконуре он находился на достаточно большом расстоянии от места запуска.

«Но то, что ты слышишь по рации: „первая ступень отошла, вторая, третья.“, до момента стыковки — это какое-то особенное состояние. Тревожности, наверное…», — цитирует Хабенского aif.ru.

Когда актер вернулся домой, в Москву, он вышел на балкон. Посмотрев на небо, Хабенский осознал, что теперь люди, с которыми он познакомился на Байконуре, будут каждые полтора часа пролетать над ним.

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