«Какие масочки? Любовь!»: 76-летняя Надежда Бабкина раскрыла главный секрет молодости

Об этом сообщает «Пятый канал».

Надежда Бабкина — легенда российской эстрады, народная артистка РСФСР, основательница театра «Русская песня». На протяжении десятилетий певица остаётся одной из самых ярких фигур отечественного шоу-бизнеса и продолжает активную творческую деятельность.

В интервью телеканалу артистка призналась, что секрет её молодости вовсе не в косметических процедурах. По мнению Бабкиной, главное — это правильное отношение к жизни и окружающему миру.

«Какие масочки? Любовь! Вот и все. Потому что надо любить вокруг себя все то, что тебя окружает», — поделилась звезда.

Певица подчеркнула, что именно позитивный настрой и умение видеть прекрасное помогают ей сохранять бодрость духа в 76 лет.

Напомним, Бабкина недавно работала над новым клипом с певицей Ивушкой. Во время съёмок артистка рассказала о своей формуле творческого долголетия и планах продолжать карьеру. По словам народной артистки, она не боится возраста, но переживает о возможном забвении зрителями.