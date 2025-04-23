«Какие классные»: Алла Пугачева увидела Ивана Урганта с женой и не сдержалась
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Певица Алла Пугачева обратила внимание на свежую публикацию ведущего Ивана Урганта. На размещенном в интернете видео артист позировал с женой Натальей Кикнадзе на озере Севан.
На видео ведущий обнимает супругу. Наталья нежно прижимается к мужу. Видео сделано в Армении.
«Наташа, Иван и Севан», - подписал Ургант соответствующие кадры.
Интернет-пользователи оставили многочисленные комментарии под видео. «Невероятно красиво», «Красивая гармоничная пара», «Идеально», «Чудесные», «Искреннее проявление любви», - пишут в Сети.
Пугачева не прошла мимо публикации и эмоционально обратилась к супругам. «Ух, какие классные», - написала под роликом певица.
Напомним, Урганта и Пугачеву связывают теплые отношения. Однажды артистка даже была гостьей его шоу. На своем выступлении в апреле по случаю дня рождения Ургант посвятил Пугачевой песню – в его репертуаре есть своя версия хита «Миллион алых роз».