«Какая-то ревность, зависть»: Сергей Соседов рассказал об отношении артистов к Вячеславу Добрынину

Сергей Соседов заявил, что некоторые артисты со снобизмом относились к Добрынину. Об этом он рассказал в программе «Привет, Андрей!».

Критик Сергей Соседов поделился воспоминаниями о скончавшемся накануне композиторе Вячеславе Добрынине. По словам Соседова, некоторые артисты завидовали таланту артиста, который не только исполнял песни, но и написал десятки хитов.

«Часто был профессиональный снобизм по отношению к Славе. Какая-то ревность, зависть. Очень известные композиторы говорили: „Хиты там он пишет, подумаешь, я могу десятками такие писать хиты“. Говорили, но не писали их», — рассказал он.

Напомним, Вячеслав Добрынин умер 1 октября в больнице из-за острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности. За несколько недель до этого композитор перенес третий инсульт.

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