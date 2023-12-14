«Какая свадьба?»: Жасмин впервые отреагировала на помолвку сына с 24-летней фигуристкой

Певица Жасмин прокомментировала помолвку сына Михаила, о которой стало известно буквально недавно. После светского мероприятия в Москве звездный наследник сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, 24-летней экс-фигуристке Еве Хачатурян. Сама певица в беседе с журналистами призналась, что о свадьбе говорить рано, так как пока было назначено только сватовство, но за пару она рада.

По словам Жасмин, спешить с торжеством они не будут. Все должно пройти согласно традициям горских евреев. А это значит, что перед официальной помолвкой должно идти сватовство. Именно после этого и будет известно, когда пройдет церемония.

«С чем меня все поздравляют? Какая свадьба? Все будет идти потихонечку, спешить не будем. Через неделю назначили сватовство», - отметила певица в беседе с mk.ru.

Впрочем, несмотря на такую неспешность, невестка Жасмин нравится. А главное, что она любит ее сына, и это взаимно. Отметим, что многие поклонники подчеркнули, что Ева крайне похожа внешне с будущей свекровью.

«Она очень милая, хорошая, добрая, любит моего сына, сын любит ее. Что маме еще нужно? Они друг другу подходят, а я могу их только поддерживать», - цитирует слова артистки Teleprogramma.pro.

Ранее Жасмин рассказала, как Филипп Киркоров поругался с ней на новом проекте.