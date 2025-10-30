«Какая красивая»: жена Гарика Харламова удивила фото без макияжа

Жена юмориста Гарика Харламова Катерина Ковальчук поделилась утренним фото без макияжа. Естественная красота 32-летней знаменитости покорила поклонников.

Ковальчук активно ведет соцсети, публикует фото со съемок и светских мероприятий, делится личными кадрами. Один из них актриса сделала утром. Под фото Катерина оставила слова: «Кто рано встает, тому солнце включают».

Интернет-пользователи оставили множество комплиментов под снимком. Они писали: «Нежность», «Ну какая вы красивая», «Два солнышка встретились утром».

Напомним, Ковальчук и Харламов поженились в 2024 году. Пока у пары нет общих детей. Гарик воспитывает дочь от брака с актрисой Кристиной Асмус.

Ранее в октябре сестры Анна и Катерина Ковальчук поделились семейным видео с отцом. Мужчина позировал в черном костюме, с бородой и ирокезом. В Сети указали на сходство дочерей с папой и отметили, что отец у актрис модный и «шикарный».