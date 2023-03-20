Как живет единственная наследница Владимира Турчинского

Знаменитый советский и российский спортсмен, рекордсмен в силовых видах спорта, актер и телеведущий Владимир «Динамит» Турчинский при жизни был ярким, взрывным человеком.

Смерть пришла за «Динамитом» стремительно: он скончался от инфаркта в своем загородом доме, на руках у третьей жены Ирины.

Девятилетняя дочь Ксения остро переживала смерть отца, однако мать сумела создать в доме правильную психологическую атмосферу.

Девочка научилась мысленно общаться с папой, рисовать для него и заниматься спортом, как он.

Пять лет назад Ксюша стала студенткой продюсерского факультета Школы-студии МХАТ, попробовала себя в модельном бизнесе в Китае.

Сейчас 23-летняя Ксения Турчинская живет самостоятельной жизнью, несмотря на то, что ее мать – Ирина Турчинская – считается одним из самых высокооплачиваемых фитнес-тренером России.

Девушка профессионально занимается танцами, входит в сборную страны по хип-хопу, выступала на чемпионатах Европы и мира.

Еще она носит на руке татуировку в часть отца. И, как считают ее подписчики, удивительно похожа на великого Динамита.