«Как же много мне подарила мама»: Меньшова с любовью обратилась к Алентовой в день рождения

Актриса Юлия Меньшова обратилась с нежностью к матери Вере Алентовой в ее день рождения. Звезде сцены и экрана исполнилось 82 года.

В личном блоге наследница Владимира Меньшова опубликовала фото родительницы, на котором она была в образе мадам Рубинштейн. Юлия восхитилась своей мамой и отметила, что с возрастом стала замечать сходство с ней. По признанию артистки, раньше она говорила, что является копией отца. Но сейчас она видит, что у него много общего с Алентовой.

«С возрастом, с течением жизни, вдруг стало не менее ясно — как же много мне подарила и мама. Причем, стержневых, основополагающих черт характера», - заявила Меньшова.

Актриса отметила, что Вера Валентиновна является для нее настоящим примером. Она гордится быть ее дочерью, ведь Алентова за годы не утратила ни силу духа, ни интеллигентность, которой всегда славилась. Юлия подчеркнула, что у ее мамы есть жесткие внутренние требования, и она никогда не понижала планку, стараясь им соответствовать.

Ранее в Сети появилось новое фото Веры Алентовой, на котором она похожа на Аллу Пугачеву.