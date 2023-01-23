«Как выпьет, ее на подвиги тянет»: экс-супруг Удовиченко проболтался, как актриса сломала позвоночник

В конце прошлого года Лариса Удовиченко попала в больницу с серьезной травмой позвоночника. Об этом стало известно после отмены спектакля с ее участием, но тогда поклонники не подозревали о серьезности проблем со здоровьем звезды. К моменту, когда о состоянии актрисы стало известно СМИ, ее уже успели прооперировать и отправить на реабилитацию, которая будет проходить довольно долго. При этом артистка остается обездвиженной и проводит в лежачем положении все время. Это нужно для правильного сращивания позвонков.

О том, как именно получила травму Удовиченко, ее коллеги сильно не распространяются. Говорят, актриса стыдится этого и не хочет комментировать. Отмечалось только, что упала она не на гастролях.

Завесу тайны решил приоткрыть экс-супруг Ларисы Ивановны. В программе «Звезды сошлись» Геннадий Болгарин рассказал, что звезда уже не раз получала травмы, будучи под воздействием алкогольного опьянения. По его словам, Удовиченко плохо себя контролирует после распития спиртных напитков.

«Она упала дома, упала неудачно. Вызвали сразу скорую, оказали ей помощь, повезли в больницу. Сейчас она находится дома. С Ларисой такое не в первый раз. Вы знаете, она как выпьет, ее на подвиги тянет: то лампочку прикрутить или картину перевесить», - поделился с журналистами Болгарин.

Слова бывшего мужа актрисы не прошли незамеченными. Друзья и коллеги Удовиченко стали возмущаться, как может он говорить подобное, пока артистка так страдает. За честь Ларисы Ивановны также решила заступиться Ольга Орлова. Она заявила, что пила вместе со звездой шампанское, и при этом она полностью себя контролировала.

К слову, недавно Лариса Удовиченко впервые вышла на связь с поклонниками и откровенно рассказала им о своем состоянии.