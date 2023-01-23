Как выглядит иллюзионист Сергей Сафронов после операции по пересадке волос

Сорокалетний ведущий Сергей Сафронов, отстраненный от «Битвы экстрасенсов» из-за дерзкой попытки обмана редакционной коллегии проекта, пропал с радаров около двух лет назад.

В сети распространилась информация о том, что проблемы у Сафронова куда серьезней разрыва отношений с телеканалом ТНТ. Оказалось, ведущий болен онкологией и проходит достаточно тяжелое лечение.

Из-за обильного выпадения волос, артист в последнее время появлялся на публике только в головных уборах, но на праздник Крещения решил все-таки последовать традициям и выложил в социальные сети фото, где ставит свечку в храме.

Вероятно, ведущий решил отойти от темной мистики, уверовал в Бога и воцерковился в связи с тем, что по последней информации, Сергею все-таки удалось справиться с онкологическим заболеванием.

Образование было размером 12 см появилось у Сафронова несколько лет назад, однако сейчас коварная болезнь перешла в стадию ремиссии.