«Как всадник без коня»: почему Ксения Бородина почувствовала себя неполноценной

Экс ведущая Ксения Бородина, а ныне – блогер и счастливая, хотя и весьма суматошная мать двоих детей, привлекает к себе внимание изо всех сил.

Ксения записывает десятки сторис в день: вот она поет в машине, вот - идет в магазин, а вот... просто включает камеру, направленную на зеркало.

Недавно девушка открыто заявила о том, что не считает себя полноценной женщиной.

Прежде чем многочисленные подписчики некогда звёздный дивы успели испугаться, Ксения уточнила, что всему виной – отсутствие сумочки.

Да почему же мужчины могут спокойно обходиться без этого аксессуара, а мы, женщины - нет, - негодует телеведущая, - по-моему девушка без женской сумки, это как всадник без коня.

Кстати, годом рождения женской сумочки, той самой, которую стали носить в руке, историки называют 1790-й.

Первой отважилась выйти в свет с тем самым аксессуаром фрейлина, и официальная фаворитка французского короля Людовика XV, Маркиза де Помпадур.