16:08, 09 мая 2023
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«Как вас не хватает сегодня»: Алла Пугачева выложила в Сеть архивные фото друзей-ветеранов
Примадонна прилетела 6 мая на похороны Валентина Юдашкина и, судя по всему, встретила День Победы в Москве.
Woman.ru рассказывает о публикации Аллы Борисовны, приуроченной к 9 мая.
Это серия архивных фотографий ветеранов Великой Отечественной, с которыми была дружна звезда советской и российской эстрады. На многих фото запечатлена и сама Пугачева – и взрослой, и совсем ребенком.
Снимки венчает печальная подпись:
«Где же вы теперь, друзья-однополчане? Как вас не хватает сегодня».
Видимо, в самое ближайшее время Алла Пугачева вернется в Израиль, где проживает по политическим причинам.
Свои передвижения по миру она старается не афишировать, чтобы не привлекать лишнего внимания.