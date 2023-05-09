«Как вас не хватает сегодня»: Алла Пугачева выложила в Сеть архивные фото друзей-ветеранов

Примадонна прилетела 6 мая на похороны Валентина Юдашкина и, судя по всему, встретила День Победы в Москве.

Woman.ru рассказывает о публикации Аллы Борисовны, приуроченной к 9 мая.

Это серия архивных фотографий ветеранов Великой Отечественной, с которыми была дружна звезда советской и российской эстрады. На многих фото запечатлена и сама Пугачева – и взрослой, и совсем ребенком.

Снимки венчает печальная подпись:

«Где же вы теперь, друзья-однополчане? Как вас не хватает сегодня».

Видимо, в самое ближайшее время Алла Пугачева вернется в Израиль, где проживает по политическим причинам.

Свои передвижения по миру она старается не афишировать, чтобы не привлекать лишнего внимания.