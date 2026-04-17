«Как в оперу ворвались пьяные родственники»: Екатерина Волкова раскритиковала наряды звёзд на открытии ММКФ-2026

Как сообщает Life.ru, Самбурская стала одной из самых обсуждаемых гостей мероприятия.

Торжественная церемония открытия ММКФ прошла 16 апреля в столичном кинотеатре «Россия». На красную дорожку вышли Кристина Асмус, Софья Синицына, Ида Галич, Павел Деревянко, Анна Снаткина, режиссёр Алексей Учитель, Дарья Екамасова, Янина Студилина и другие звёзды российского кино. Валерия Гай Германика пришла на церемонию с дочерью Октавией в «голом» платье.

Образ Самбурской вызвал восторг у публики. Актриса выбрала пышное платье с открытым декольте, дополнив наряд меховой накидкой. Волосы она собрала в низкий пучок с боковой прядью в стиле «голливудская волна», макияж сделала с акцентом на глазах.

Впрочем, не все наряды звёзд на ММКФ получили одобрение коллег.

Актриса Екатерина Волкова резко раскритиковала выбор нарядов звёзд на открытии фестиваля. В своём инстаграме она опубликовала эмоциональный пост после просмотра репортажей с церемонии.

«Сейчас смотрю репортажи — у меня возникает физическая неловкость. Как в оперу ворвались пьяные родственники», — поделилась Волкова.

Актриса выразила разочарование утратой элегантности на главном кинофестивале страны. «Что происходит на дорожках ММКФ? Даже и не знаю теперь, что надеть на закрытие — может, рыболовную сетку? Где та элегантность, к которой мы всегда...» — добавила она.

