«Как в борделе»: Анастасия Волочкова показала ванную с золотым унитазом
Балерина Анастасия Волочкова выложила видео с золотым унитазом.
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@HEATshowbiz»
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем микроблоге видео уборной, в который стоит золотой унитаз.
Оказалось, такая роскошь находится в доме её подруги Тани Тузовой, в гостях у которой и проводит время российская прима.
В ванной комнате Тузовой золотых предметов хоть отбавляй. Дверь, раковина, унитаз, даже держатель туалетной бумаги – всё отдает золотым оттенком.
«Невозможно не восхититься розовой квартире с золотым унитазом»,- восторженно комментирует увиденное Волочкова.
А вот подписчики балерины такие излишества не оценили.
«Жить в этом свете – психиатрия и полное отсутствие вкуса», – пишут в комментариях.
«Как в борделе», - отзываются о квартире Тузовой более жестоко настроенные фолловеры.