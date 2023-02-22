«Как в борделе»: Анастасия Волочкова показала ванную с золотым унитазом

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем микроблоге видео уборной, в который стоит золотой унитаз.

Оказалось, такая роскошь находится в доме её подруги Тани Тузовой, в гостях у которой и проводит время российская прима.

В ванной комнате Тузовой золотых предметов хоть отбавляй. Дверь, раковина, унитаз, даже держатель туалетной бумаги – всё отдает золотым оттенком.

«Невозможно не восхититься розовой квартире с золотым унитазом»,- восторженно комментирует увиденное Волочкова.

А вот подписчики балерины такие излишества не оценили.

«Жить в этом свете – психиатрия и полное отсутствие вкуса», – пишут в комментариях.

«Как в борделе», - отзываются о квартире Тузовой более жестоко настроенные фолловеры.