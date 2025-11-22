«Как ты ведешь переговоры с предателями России?»: Виталий Бородин осудил Собчак за интервью с иноагентами

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин раскритиковал Ксению Собчак за интервью с иноагентами. В своем Telegram-канале политик обратился к журналистке и спросил, по какому праву она ведет переговоры с «террористами и предателями России».

В личном блоге Виталий Бородин отреагировал на новость о том, что Ксения Собчак позвала на интервью оппозиционно настроенную Любовь Соболь* (признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Как писали в СМИ, для беседы политик выбрала футболку с надписью, выражающей протест российской позиции. Глава ФПБК возмутился, что телеведущая в последнее время стала часто общаться с гражданами, критикующими РФ, и иноагентами, и ради этого уезжать из страны.

«Сейчас смотрел ролик, как Собчак приехала к Соболь* на интервью. Ну это, конечно, смешно, честно, как школьница, не позорилась бы. Я не понимаю вообще, как она ездит к этим иноагентам, террористам, снимает их, как она вообще туда попадает? Как школьница убежала оттуда, неподготовленная», - высказался Виталий Бородин.

Политический деятель также публично обратился к Ксении Собчак и пристыдил ее за интервью с личностями, настроенными против России. В качестве альтернативы Виталий Бородин предложил журналистке пообщаться с певцом Прохором Шаляпиным.

«Собчак, кто тебя уполномочил туда ездить? Как ты там появляешься у этих террористов, экстремистов, предателей России, как ты вообще с ними ведешь переговоры? <…> Я понял одно, что ты можешь брать интервью у Прохора Шаляпина, это тебе больше идет, а вот с этими ты зашла не в ту дверь», - заявил глава ФПБК.

Ранее Виталий Бородин назвал Ксению Собчак «клоунессой» и отказался давать ей интервью.

*признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга