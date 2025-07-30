«Как тут сдержаться»: Настя Ивлеева обратилась к экс-подруге Иде Галич после новостей о рождении ее дочери

Блогерша Настя Ивлеева поздравила Иду Галич с рождением дочери. Несмотря на то, что они больше не общаются, телеведущая посчитала нужным обратиться к экс-подруге в важный день.

28 июля Ида стала мамой во второй раз. У нее с женихом Олегом Ледвичем появилась дочь. Однако радостными новостями блогерша поделилась лишь спустя пару дней, опубликовав фото из роддома. В соцсетях Галич поздравили не только поклонники, но и друзья, коллеги. Не проигнорировала важное событие в жизни знаменитости и бывшая подруга. Настя Ивлеева в Telegram-канале «НАСТЕЖ» оставила короткое поздравление для телеведущей.

«Ну как тут сдержаться. Ида, поздравляем с рождением дочери. Это абсолютное чудо и перед ним никто не в силах устоять, даже бывшие! Искренне радуемся. Будьте здоровы», - написала Ивлеева.

Напомним, что Ида и Настя были лучшими подругами несколько лет, пока Галич не вышла замуж в первый раз и не родила ребенка. После этого звезды соцсетей отдалились друг от друга и возобновили общение лишь спустя длительное время, когда обе развелись. Но долго перемирие не продлилось. В одном из интервью Ивлеева призналась, что ненавидит Иду, а она, в свою очередь, отказалась поддерживать Настю после «голой» вечеринки.

Ранее стало известно, как Настя Ивлеева зарабатывает после возвращения в медиапространство.