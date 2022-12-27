Как проведет новогоднюю ночь главная космонавт страны

Что будет делать Юлия Пересильд в ночь на 1 января.

Единственную в мире актрису театра и кино, побывавшую в космосе, журналисты то и дело подкалывают вопросами на тему космических полетов. Ну например: «как собираетесь встретить Новый год? Не на орбите ли?»

Оказалось, и впрямь на орбите. Только не космической, а земной.

Хотя и не совсем обычной: у Пересильд есть традиция: встречать бой часов в лесу, у костра. И пить шампанское не под банальные шашлыки, а заедая маршмэллоу, которую Юлия готовит здесь же, на костре!

Впрочем, шашлыки, конечно, тоже будут. И салат оливье, в все прочее. На новогодний пикник вместе с мамой отправятся обе ее дочери.

Между прочим, 13-летняя Аня недавно записала свой первый музыкальный альбом. Но мама пока воздерживается от похвалы, признавая лишь, что дочь все делала сама, без ее помощи.

Не вполне ясно, возьмут ли Пересильды с собой в лес своих домашних животных. Собаку, трех котов и… снегиря, которого Юлии недавно подарили поклонники ее таланта.