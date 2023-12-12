Как помолодеть на пять лет с помощью мейкапа: секреты бьюти-блогера Шипиловой

Одним из главных бьюти-трендов наступающего года станут веснушки, вошедшие в моду несколько лет назад и до сих пор остающиеся на пике популярности. Все дело в том, что они «облегчают» образ. Об этом рассказала Ксения Шипилова, предприниматель и основательница сети салонов Keep Looking group, выступая на Московской неделе красоты.

«С веснушками вы выглядите на пять лет моложе. Кроме того, если есть проблемы, веснушки могут замаскировать их. Например, мое лицо иногда выглядит усталым. Но когда я рисую веснушки, это не так заметно, я превращаюсь в милую, очаровательную девушку», - отметила Шипилова.

Для создания веснушек бьюти-блогер советует использовать стойкую подводку или карандаш для бровей коричневого цвета. Так веснушкам будет не страшна непогода, и они не размажутся от ветра и снега.

«Если у вас нет времени на макияж, нанесите на щеки немного румян и нарисуйте веснушки — этого достаточно. Ресницы красить не обязательно», - рассказала эксперт.

Веснушки идут всем, уверена бьюти-инфлюэнсер, под любой тип внешности можно подобрать цвет, размер и частоту точек. Они могут быть любыми, даже цветными.

Кроме того, на Московской неделе красоты предприниматель поделилась секретами успеха в бьюти-индустрии. Начинающим блогерам в этой области Шипилова порекомендовала изучить рынок и предложить сотрудничество небольшим брендам.

«Есть много недорогих и контактных брендов, которым можно написать в директ и предложить сотрудничество, попросить прислать продукцию на тест, а потом рассказать о ней в своем блоге. Так, постепенно вы приобретете известность на рынке и наработаете контакты в бьюти-сфере», - добавила Шипилова.

Важно, чтобы контент в бьюти-блоге был качественный, тогда бренды сами будут приходить с предложениями о сотрудничестве.

«Лучше снимать видео. Оно эффективнее. Но если это фото, оно должно быть очень вербальным, чтобы его хотелось сохранить, поделиться им», - пояснила бьюти-блогер.

Для бьюти-предпринимателя очень важен сильный личный бренд, поэтому так важно развивать его, подчеркнула Шипилова. Также она добавила, что для развития бренда необходимо продвигать продукт с помощью бьюти-ивентов и обязательно дарить гостям подарки.

Эксперт считает, что основателю бьюти-бренда важно думать не только о маркетинге и продажах, но и о своей команде, потому что за любым продуктом стоят люди.

«Организуйте для сотрудников разные активности. Мы, например, создали специальный отдел, который занимается корпоративными мероприятиями. Раз в неделю вместе ходим на спорт, рисуем, медитируем. Наша задача была в том, чтобы команда не только отдавала, но и что-то получала взамен — энергию, впечатления. Это работает. Мы заметили, что атмосфера в коллективе стала лучше», - заключила Ксения Шипилова.

Первая Московская неделя красоты проходила в Центральном выставочном зале «Манеж» с 9 по 12 декабря. В ней приняли участие более 450 производителей косметики, парфюмерии и продуктов для здорового питания из России, Турции, Китая, Казахстана, Белоруссии и других стран.