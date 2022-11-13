Как под копирку: вдова Грачевского показала их сына

Почти два года назад ушел из жизни Борис Грачевский из-за заболевания коронавирусной инфекцией. Его супруга Екатерина Белоцерковская показала их подрастающего сына.

На снимке изображен белокурый Филипп, сидящий на пляже. Поклонники отметили сильную схожесть с отцом, будто под копирку.

Белоцерковская призналась, что сын помогает ей перенести утрату.

«Я готова весь мир положить к его ногам!» — написала под фотографией Екатерина.