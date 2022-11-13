12:50, 13 ноября 2022
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Как под копирку: вдова Грачевского показала их сына
Почти два года назад ушел из жизни Борис Грачевский из-за заболевания коронавирусной инфекцией. Его супруга Екатерина Белоцерковская показала их подрастающего сына.
На снимке изображен белокурый Филипп, сидящий на пляже. Поклонники отметили сильную схожесть с отцом, будто под копирку.
Белоцерковская призналась, что сын помогает ей перенести утрату.
«Я готова весь мир положить к его ногам!» — написала под фотографией Екатерина.
Источник фото:соцсети
Источник:Экспресс Газета
Автор:Елизавета ИвлеваТеги:
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