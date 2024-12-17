«Как она вышла за такого страшилу?!»: Лолита жестко «прошлась» по бывшему мужу Алсу

Певица Лолита Милявская резко высказалась о личной жизни Алсу, которая этим летом развелась с мужем. Артистка поддержала коллегу и жестко «прошлась» по Яну Абрамову, заявив, что он ей «никогда не нравился». Об этом сообщает «Блокнот» и публикует соответствующие кадры.

По мнению Лолиты, Алсу поступила правильно, когда решила разорвать отношения с супругом после 18 лет брака. Певица не упустила случая «пройтись» по Яну Абрамову, которого всегда недолюбливала. Артистка заявила, что «никогда не понимала», как коллега могла обратить внимание на «такого страшилу».

«Алсу для меня — краш, потому что дала под зад своему мужу, который мне никогда не нравился. Я вообще не понимала, как она вышла за такого страшилу?!» — заявила Лолита.

Напомним, в конце мая Алсу неожиданно подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Пара состояла в браке с 2006 года, у них трое детей: 18-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 8-летний Рафаэль. По слухам, причиной разрыва стали измены предпринимателя, а одной из предполагаемых разлучниц назвали модель Анастасию Решетову. 27 августа стало известно, что супруги официально развелись.

Ранее мы писали о том, что бывшего мужа Алсу засняли в объятиях ее подруги.