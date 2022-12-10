Как Линда Евангелиста: поклонников шокировало отекшее лицо Алены Шишковой

Бывшая жена Тимати Алена Шишкова подверглась критике со стороны поклонников. Публику шокировало отекшее лицо, добавив девушке несколько лет.

Некоторые интернет-пользователи подумали, что Шишкова повторяет судьбу Линды Евангелисты. Речь идет о косметической процедуре, которая привела к лишнему весу и отрицательным внешним изменениям.

Однако другие подписчики считают, что девушка имеет проблемы со здоровьем. Среди версий проблемы с почками, булимия или прием гормонов.