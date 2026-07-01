«Как Гарри Поттер»: режиссёр «Энолы Холмс 3» обещал сделать фильм мрачнее

Об этом сообщает издание Deadline.

Милли Бобби Браун стала одной из самых ярких молодых звёзд Голливуда благодаря роли Энолы Холмс — младшей сестры легендарного детектива Шерлока Холмса. Первые две части франшизы вышли в 2020 и 2022 годах и собрали сотни миллионов часов просмотров на Netflix.

По словам режиссёра Филипа Барантини, третья часть кардинально изменит тональность серии. Он предложил более мрачную концепцию и сравнил грядущую трансформацию с тем, как изменилась франшиза о Гарри Поттере в третьем фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана».

В новом фильме Энола отправится на Мальту для сложного и опасного расследования.

Критики уже оценили «Энолу Холмс 3». На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes фильм набрал 80% одобрения на основе 10 отзывов профильной прессы. Для сравнения: первая часть получила 91% от критиков и 71% от зрителей, вторая — 93% и 79% соответственно.

На красной дорожке мировой премьеры в Нью-Йорке Милли Бобби Браун воссоединилась с коллегой по сериалу «Очень странные дела» Ноа Шнаппом. Актриса появилась в нежном голубом платье с плиссировкой и открытыми плечами, а Шнапп выбрал классический тёмный костюм.

Напомним, Милли Бобби Браун прославилась благодаря роли Одиннадцатой в сериале «Очень странные дела», а Ноа Шнапп исполнил в нём роль Уилла. Премьера «Энолы Холмс 3» запланирована на 1 июля на платформе Netflix.