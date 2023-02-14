«Кайфуем под солнцем»: олимпийская чемпионка Волосожар сбежала из России со всей семьей

Четырёхкратная чемпионка Европы по фигурному катанию Татьяна Волосожар поделилось фотографиями с курорта.

Фигуристка отправилась отдыхать со всей своей семьёй – мужем Максимом Траньковым и двумя детьми: Теодором Анжеликой.

По словам спортсменки, в первое время все просто кайфовали под солнцем, а потом собрались с силами поехали в парк развлечений Warner Bros World.

Warner Bros World — крупнейший в мире крытый тематический парк в Абу-Даби. На его постройку правительство Объединенных Арабских Эмиратов потратила более миллиарда долларов.

Серию фотографий в своем telegram-канале Татьяна подписала так:

«Сбежали на недельку в тёплые края всей семьей и стараемся брать от нашего мини-отпуска максимум. Хотелось бы конечно ещё показать фотографии, но пока есть возможность, хочется хоть чуть-чуть отдохнуть от телефона».