«Кайфово себя чувствую»: Анна Семенович рассказала о своих «гостевых отношениях»

Свою личную жизнь экс-солистка группы «Блестящие» и бывшая партнерша Романа Костомарова в танцах на льду предпочитает не афишировать.

Она никогда не была замужем, предпочитая вступать в недолгие романтические отношения с крупными бизнесменами и именитыми продюсерами.

На днях 43-летняя актриса и телеведущая еще раз подтвердила свою жизненную установку: никаких долгих отношений, никакого брака.

«Очень кайфово себя чувствую, когда я одна. Мне классно. Есть женщины, которые не могут находиться одни – им срочно нужен мужчина. А я прекрасно чувствую себя одна».

И все же некий мужчина в жизни звезды присутствует. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на интервью, которое Семенович дала журналистке Алене Жигаловой.

Оказывается, время от времени к актрисе приходит возлюбленный, который просто не успевает надоесть. Он постоянно разъезжает по командировкам и буквально «работает между Москвой и Европой», — признается Анна.

Звезда называет такое общение «гостевыми отношениями». Которые ее вполне устраивают.