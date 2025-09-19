«Кабриолет, красный салон»: Анна Седокова похвасталась богатым возлюбленным дочери

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова похвасталась богатым возлюбленным 24-летней дочери Алины Белькевич, проживающей в США.

Анна публично поддержала выбор наследницы и пришла в восторг от поездки на красном кабриолете.

«Мы были на каникулах в Лос-Анджелесе, и она познакомила меня со своим парнем. Я знала, что они встречаются. Мы все переживали, но он мне очень понравился. Он воспитанный, правильный, порядочный», — разоткровенничалась Седокова.

Певица также поделилась историей, которая ее особенно впечатлила. Молодой человек предложил подвезти ее и среднюю дочь Монику. Анна с радостью согласилась, увидев в этом поступке много благородства.

«Я вышла, села… А там, девочки, кабриолет, красный салон! Я сзади, мои дети на переднем сидении — и мы мчимся на тренировку. Это был незабываемый момент для меня! Волосы развеваются, я счастлива, что у моих детей всё хорошо, я сижу в красных креслах… Такое ощущение, будто попала в кино… Проверку прошел», — отметила Седокова в интервью для RU.TV.

Артистка призналась, что уже видит богатого избранника своим зятем. При этом она особенно подчеркнула, что молодой человек увлечен автомобилями, и в его коллекции есть «Астон Мартин» за 30 миллионов рублей.

Известно, что Алина Белькевич несколько месяцев встречается с сыном крупного бизнесмена Яном Блохином.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова после смерти бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы стала предметом постоянных насмешек со стороны хейтеров. Одной из причин нападок в адрес исполнительницы стала ее внешность. Звезду то и дело обвиняют в использовании фотошопа и чрезмерном увлечении «уколами красоты».