К 17-летнему певцу Ване Дмитриенко в самолёте пристали пенсионеры

Российский певец, резко набравший популярность после выхода песни «Венера юпитер», недавно попал в курьезную историю на борту самолёта.

На соседнем ряду от него сидела пожилая женщина, которая, узнав молодого человека, направила на него всё свое внимание.

По словам Дмитриенко, она подробно расспросила про все его гастроли и сообщила, что и она сама, и ее внучка очень его любят.

«Слава богу у меня поклонников много среди пенсионеров», – говорит Ваня изданию MK.ru.

Похожие истории случались с 18-летнем парнем и ранее.

Во время автограф-сессии после одного из концертов, когда люди подходили фотографироваться, взросла женщина начала признаваться ему в любви и тянуть за футболку. «Меня сразу убрали, но я не могу запретить, не могу сказать не надо меня любить», – вспоминает артист.