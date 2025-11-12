«Извольте не баловать чужую женщину»: неизвестный мужчина подарил Иде Галич бриллиантовые серьги

Телеведущая Ида Галич рассказала о неожиданном подарке, который получила на съемках нового шоу журналистки Ксении Собчак. Она призналась, что ей передали бриллиантовые серьги от неизвестного мужчины.

В личном Telegram-канале Ида отметила, что подарок ей принесли до мотора и сказали, что передал украшение мужчина из зала. Блогерше было так любопытно, что она сразу же проверила сережки на подделку. Оказалось, что в них были настоящие бриллианты.

«Спасибо, конечно! Но. Я ж теперь не приду никуда без такого классного бонуса», — поделилась Галич.

Несмотря на то, что телеведущая помолвлена, она подарок приняла. По ее словам, скорее всего, украшение для нее передал представитель бренда. Однако, если серьги все-таки купил поклонник, Ида будет готова их вернуть назад.

«Извольте не баловать чужую женщину», — заявила блогерша.

