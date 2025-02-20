Известный КВНщик вступил в ВСУ

Украинский актер КВН Игорь Ласточкин примкнул к ВСУ. Об этом он сообщил в своем микроблоге.

В своих соцсетях юморист выложил фото автомата «Калашникова» и украинского военного билета.

«Трудные времена рождают сильных людей», – подписал снимок комик.

Российская журналистка Ольга Скабеева в личном Telegram-канале также отреагировала на решение артиста вступить в ряды ВСУ. Ведущая ток-шоу «60 минут» иронично предположила, что дальше Ласточкин пойдет в политику по примеру действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, Игорь Ласточкин играл в днепропетровских командах КВН «+5» и «Стальной проект», являлся капитаном «Сборная Днепропетровска». Позднее он принимал участие в российском телешоу «Однажды в России», украинской «Лиге Смеха» и «Танцах со звездами».

Ранее солист «Би-2» Егор Бортник* (признан в РФ иностранным агентом), выступающий под псевдонимом Лева, рассказал о ежемесячном перечислении Украине 5 тысяч евро.

Также сообщалось, что музыкант Андрей Макаревич** (признан в РФ иностранным агентом) не спонсирует ВСУ из-за страха за сына Ивана.