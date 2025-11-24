Известны дата и место прощания с актрисой из «Кабачка "13 стульев"» Шарыкиной

26 ноября состоится прощание с актрисой Екатериной Шарыкиной. Траурная церемония пройдет в Театре Сатиры, рассказал художественный руководитель учреждения Евгений Герасимов.

Актриса особенно полюбилась зрителям по спектаклю «Кабачок 13». За эту ролю ей присудили звание заслуженного деятеля искусств Польши.

По словам Герасимова, когда Шарыкина выходила на сцену, возникало ощущение искренности, чувственности и обаяния, которое «захлестывало и залы, и всех окружающих». В последнее время Екатерина редко выходила на сцену из-за состояния здоровья — актриса много болела.

«Для театра это большая утрата. Будем в среду в театре прощаться с ней», — заявил худрук театра Абзацу.

Напомним, Екатерина Шарыкина умерла в возрасте 85 лет в московской больнице после борьбы с тяжелой болезнью. На протяжении 63 лет она прослужила в Театре Сатиры. Помимо этого, артистка снималась в проектах «Старшая сестра», «Майор Вихрь», «Кулагин и партнеры», «Воронины», «Любовь по ошибке».