Изучили концерты и пришли в ужас: выступление Ильи Соболева отменили в Костроме из-за мата

Кострома, как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, объявила войну стендап-комикам, которые используют мат в своих выступлениях. Так, первой жертвой стал Илья Соболев.

Юморист должен был дать концерт в одном из местных дворцов культуры. Однако руководство площадки, ознакомившись с творчеством комика, пришло к выводу, что не будет иметь с ним дел. Костромичам не понравилось то, что Илья прибегает к пошлым шуткам во время выступлений и использует нецензурную лексику.

Подобная участь, по словам руководителей площадки, ждет всех артистов, которые собираются использовать мат. Допустимой же версией стендапа они считают ту, которая транслируется для россиян по телевизору.

Ранее актер Никита Кологривый укусил Илью Соболева во время съемок шоу. Это случилось после того, как стендапер предложил устроить скандал.