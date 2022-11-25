«Изучаю конституцию»: Алекса получила гражданство России

Пока некоторые звёзды отечественного шоу-бизнеса стремительно покидают территорию РФ, другие мечтают о жизни в нашей стране. Певица Алекса родилась в Донецке и долгое время находилась там, пока благодаря проекту «Фабрика звёзд» не оказалась в России. Здесь девушка сумела построить карьеру и начать своё дело. В связи с этим артистка решила окончательно остаться в РФ и подала документы на получение российского паспорта. В своей социальной сети Алекса сообщила, что наконец-то ее дела улажены.

«Дочь, у мамы российский паспорт! Дали конституцию, сказали все изучить, чтобы ни в коем случае не допускала ошибок», – поделилась радостью звезда.

К слову, не все артисты сейчас переживают благоприятный период. Особенно безрадостная ситуация у Светланы Лободы. Сначала певица попала в крупный скандал из-за ошибки в названии украинской песни, затем Лобода сообщила, что не планирует отказываться от русского языка. Теперь появилась информация о том, что власти Литвы занесли ее в список нежелательных лиц. Подробности читайте в этой статье.