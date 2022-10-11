Израиль пополнился новыми гостями российской эстрады. Сколько их там уже?

Государство Израиль продолжает принимать гостей с музыкального олимпа России. Новыми персонажами среди приезжих стали Земфира и Рената Литвинова.

Ранее в Израиле обосновались такие знаменитости, как юморист Семен Слепаков, актер Анатолий Белый, музыкант Андрей Макаревич, Алла Пугачева и Максим Галкин*, и многие другие.

Правда, в отличие от упомянутых гостей страны, Земфира приехала в Израиль в качестве певицы – здесь пройдет ее новый концерт. Рената Литвинова всегда сопровождает Земфиру в ее поездках, поэтому Израиль не стал исключением и для нее.