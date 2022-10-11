14:07, 11 октября 2022
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Израиль пополнился новыми гостями российской эстрады. Сколько их там уже?
Государство Израиль продолжает принимать гостей с музыкального олимпа России. Новыми персонажами среди приезжих стали Земфира и Рената Литвинова.
Ранее в Израиле обосновались такие знаменитости, как юморист Семен Слепаков, актер Анатолий Белый, музыкант Андрей Макаревич, Алла Пугачева и Максим Галкин*, и многие другие.
Правда, в отличие от упомянутых гостей страны, Земфира приехала в Израиль в качестве певицы – здесь пройдет ее новый концерт. Рената Литвинова всегда сопровождает Земфиру в ее поездках, поэтому Израиль не стал исключением и для нее.
- По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Источник:Teleprogramma.pro
Автор:Дмитрий СтепновТеги: