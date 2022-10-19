Измученный раком Валентин Юдашкин неожиданно начал полнеть

Модельер Валентин Юдашкин, который несколько лет борется с онкологией и похудел на фоне диагноза почти до костей, неожиданно начал полнеть. На изменения во внешности обратили внимание поклонники кутюрье.

Фанаты обсудили снимок, выложенный супругой Юдашкина Мариной в социальных сетях.

Один из пользователей в комментариях под фото написал: «Больно смотреть на измученного раком Юдашкина. Как и Фриске, он начал полнеть».

Онкологию диагностировали у Юдашкина в 2016 году. По словам модельера, все началось с рака почки, затем метастазы обнаружили в голове и по всему телу, они распространились буквально за год.

Кутюрье перенес несколько операций, химиотерапию, но продолжил заниматься работой. Свободное время он посвящает троим внукам.

ФОТО: AP/Associated Press/East News