Изменившаяся до неузнаваемости Екатерина Климова шокировала россиян

Впервые за последние несколько месяцев звезда театра Российской армии выложила селфи, ужаснувшее подписчиков.

На фото сильно похудевшая Климова натужно улыбается, сидя в машине. Фанаты творчества артистки подозревают, что столь разительные перемены во внешности девушки связаны с проблемами в личной жизни.

Напомним, бывший муж Екатерины, Игорь Петренко недавно перестал выплачивать алименты на двух сыновей, к тому же отказался погасить шестимиллионный долг – неприятное напоминание об их романтических отношениях.

Рассекретил свою новую возлюбленную и другой бывший супруг Екатерины - 36-летний красавец Гела Месхи.

Этой осенью он начал появляться на светских тусовках с баскетболисткой Анной Сколковой.

И все же, многие считают, что одиночество и нервное напряжение лишь придают Екатерина шарм.

Грустная улыбка, лицо с острыми скулами и каскад каштановых волос делают актрису удивительно похожей на Анджелину Джоли.

Надеемся, что актриса просто готовиться к новой роли.