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13:28, 18 ноября 2022
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Изменившаяся до неузнаваемости Екатерина Климова шокировала россиян

Изменившаяся до неузнаваемости Екатерина Климова шокировала россиян

Впервые за последние несколько месяцев звезда театра Российской армии выложила селфи, ужаснувшее подписчиков.

На фото сильно похудевшая Климова натужно улыбается, сидя в машине. Фанаты творчества артистки подозревают, что столь разительные перемены во внешности девушки связаны с проблемами в личной жизни.

Напомним, бывший муж Екатерины, Игорь Петренко недавно перестал выплачивать алименты на двух сыновей, к тому же отказался погасить шестимиллионный долг – неприятное напоминание об их романтических отношениях.

Рассекретил свою новую возлюбленную и другой бывший супруг Екатерины - 36-летний красавец Гела Месхи.

Этой осенью он начал появляться на светских тусовках с баскетболисткой Анной Сколковой.

И все же, многие считают, что одиночество и нервное напряжение лишь придают Екатерина шарм.

Грустная улыбка, лицо с острыми скулами и каскад каштановых волос делают актрису удивительно похожей на Анджелину Джоли.

Надеемся, что актриса просто готовиться к новой роли.

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