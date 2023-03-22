Издевательства над россиянками решили не вырезать из эфира КВН

В прямом эфире 1/8 финала знаменитого конкурса разразился скандал, в котором патриотически настроенная часть Сети усмотрела сомнительный подтекст.

Сборная «Посёлок А» разыграла на сцене эпизод знакомства русской девушки в национальном костюме и латино-американского мужчины. Молодой человек соблазнил россиянку, пообещав подарить ей последнюю модель iPhone 14.

Пока публика, присутствовавшая в зале, смеялась и аплодировала, в интернет посыпались возмущенные комментарии.

«Что я сейчас поглядел! В лицо издеваются»! «На самотек такое пускать нельзя. Надо что-то с этим делать», - цитирует комментарии BLITZ+.

За попустительство досталось и нынешнему ведущему КВН Валдису Пельшу. Кое-кто уже предлагает «закрыть КВН с таким мерзким контентом».