Избавился от имущества: 81-летний Александр Филиппенко продал две квартиры в Москве после переезда в Литву

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

81-летний Филиппенко известен по ролям в культовых советских и российских фильмах и сериалах. Звезда отечественного кино долгие годы владел недвижимостью в элитном районе столицы.

Актер продал две квартиры в самом центре Москвы — в Богословском и Спиридоньевском переулках. Площадь первой квартиры составляла 55 квадратных метров, второй — 110 квадратных метров. По оценкам экспертов, рыночная стоимость меньшей квартиры достигала 55 миллионов рублей, более просторной — около 100 миллионов рублей. Таким образом, артист мог выручить за обе квартиры порядка 150 миллионов рублей. Обе квартиры располагались в одном из самых престижных районов столицы — у Патриарших прудов.