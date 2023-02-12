«Из-за сцены был слышен мат»: Николай Носков сорвал собственный концерт в Перми

Николай Носков сорвал свой концерт в Перми, дата которого была назначена на 8 февраля.

Источник telegram-канала «Звезда» сообщил, что певец не только вышел на сцену через 40 минут после начала собственного шоу, но и заставил выступать со своими песнями другого артиста.

По другим сведениям, Носков вышел на сцену только спустя полтора часа и, исполнив две свои композиции, снова ушел за кулисы.

Организаторы попытались объяснить инцидент плохим самочувствием Николая, однако, многие зрители больше склоняются к другому мнению: заслуженный артист был сильно нетрезв.

«Из-за сцены-то и дело доносились грубые матерные ругательства, да и все нахождение артиста на сцене выглядело как издевательство», – цитирует Telegram канал очевидцев произошедшего.

После концерта к кассам выстроилась очередь. Разочарованные поклонники массово требовали вернуть деньги за билеты.

Сообщается, что стоимость билета на пермское шоу исполнителя варьировалась от 1500 до 5000 руб, - сообщает Газета.Ru.