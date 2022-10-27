Из-за санкций Зеленского Ани Лорак лишилась квартиры в Киеве за полтора миллиона долларов

После начала спецоперации Владимир Зеленский принял решение об «отмене» ряда украинских звезд продолжающих свою карьеру в России.

В список, составленный администрацией украинского президента вошла певица и телеведущая Ани Лорак.

С недавнего время у девушки заблокированы счета в украинских банках, кроме того, Лорак больше не сможет воспользоваться своей огромной квартирой в Киеве.

Сообщается, что жилая площадь апартаментов звезды 400 квадратных метров, а стоит такая недвижимость более полутора миллионов долларов.

Под санкциями в результате недавних событий оказались также Регина Тодоренко, Анна Седокова и Таисия Повалий.

ФОТО: https://www.eastnews.ru/