Из-за Елены Блиновской в ИК-1 ужесточили досмотр родственников заключенных. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Елена Блиновская, которая отбывает срок в ИК-1 в поселке Головино во Владимирской области, стала причиной ужесточения досмотра посетителей колонии. По данным журналистов, теперь родственникам, которые хотят встретиться с заключенными, приходится ждать в очереди по четыре часа.

Особое внимание при проверке начали уделять сим-картам, мобильным телефонам, пейджерам и лекарствам. За последние несколько недель количество жалоб на досмотр выросло на 40%. Родственники осужденных собрались писать коллективную жалобу на руководство ИК-1 в прокуратуру.

При этом во ФСИН отметили, что официальных обращений в их адрес не поступало.

