«Из меня веревки можно вить»: Нюша рассказала о воспитании детей

Певица Нюша стала гостьей вечернего шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», где выступила с живым концертом. Она рассказала не только о своем творчестве, но и воспитании детей. В беседе с ведущими звезда объяснила, почему не считает себя строгой мамой.

Исполнительница воспитывает дочь Серафиму, которой недавно исполнилось пять лет, и сына Саффрона, которому в середине декабря будет два года. Певица призналась, что дочь любит музыку и может сочинять что-то на ходу.

«Она сочиняет песни и перепевает – оставляет мелодию, слова меняет. Такие выбрасывает штуки», – поделилась звезда.

Нюша рассказала, какая она мама. Из-за загруженного графика певица не так часто проводит время с детьми, зато привозит им подарки и вкусности из поездок.

«Я не очень строгая, потому что я часто в отъездах, я не могу быть строгой. Я когда приезжаю, из меня веревки можно вить. Можно сказать, я пассивно строгая, потому что я все обозначила – что нельзя, что можно, где полезные вкусняшки, какой режим. И все, уехала», – поделилась Нюша в эфире «Авторадио».

Исполнительница порассуждала о планах на Новый год. Девушка уверена, что будет работать, так как в это время года много предложений. По ее словам, у артистов празднование начинается с конца ноября – ведь кругом проходят новогодние съемки и корпоративы. А к самому главному дню фантазия иссякает.

Во время живого концерта Нюша исполнила свои хиты «Вою на луну», «Только», «Выбирать чудо», «Цунами». Кроме того, звезда представила премьеры песен – «Заново» и «Русская девушка».