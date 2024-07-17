«Из грязи в князи»: певица Варвара раскритиковала дорогие райдеры артистов и заявила, что у нее «все по-другому»

Певица Варвара поделилась мнением по поводу дорогих райдеров артистов. Знаменитость назвала это «прыжком из грязи в князи» и отметила, что у нее «все по-другому».

«Это полный бред, мне кажется. Какой-то такой прыжок из грязи в князи», - сказала исполнительница. Ее слова приводит издание «Абзац».

Варвара считает, что в случае с дорогими райдерами «дома что-то недодали».

«У меня всё по-другому, всё гораздо спокойнее… А это какие-то комплексы», - высказалась певица.

Ранее Варвара прокомментировала отъезд певицы Аллы Пугачевой за границу. Она считает, что та решилась на переезд под влиянием мужа.

Варвара уверена: Примадонне было бы хорошо в России. Артистке жалко певицу – она считает, что супруг «запутал» Пугачеву.