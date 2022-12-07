Ивану Урганту придется лезть под юбку, чтобы попасть на сцену Кремля

На днях стало известно, что Иван Ургант впервые за 15 лет не будет ведущим премии «Золотой граммофон». Звезда рассказал журналистам, что не собирается «мстить» организаторам, а придумал для них «прекрасный сюрприз».

В интервью НСН артист предположил, что его могли сглазить. А на вопрос, планирует ли он неожиданно появиться на сцене Кремля, где в прошлом году прошло мероприятие, он ответил иронично.

«Планирую. Я сейчас выбираю, из-под юбки какой исполнительницы выскочить в самый неожиданный момент. Пока не знаю, но, мне кажется, это будет прекрасным сюрпризом и для всех зрителей, и для ведущих, и для самого себя, и для моей семьи», — посмеялся Иван.

Напомним, что в этом году ведущими «Золотого граммофона» станут Екатерина Скулкина и Вадим Галыгин. СМИ пишут, что церемония пройдет 10 декабря на «ВТБ Арене».

Ургант также пошутил, что его будет заменять не Галыгин, а Скулкина.

«Я такого слова не знаю: «мстить». При этом я прошу не подтасовывать факты: меня заменяет Екатерина Скулкина, а Вадим Галыгин может заменять, кого хочет», – добавил телеведущий.

Ранее мы писали о том, как сценарист Кулик оправдался за отсутствие Ивана в новых «Елках». По мнению Евгения, Ургант и Светлаков — шоумены, поэтому каждому стоит заниматься своим делом.