Ивана Урганта отменяют в России

Ежегодное музыкальное шоу "Золотой Граммофон" в нынешнем году решили сыграть без Ивана Урганта. Организаторы премии отказалась от услуг культового ведущего.

Напомним, что шоумен радовал своей персоной телезрителей без малого четырнадцать лет.

Ивана заменили Вадимом Галыгиным, не менее известным, но, пожалуй слишком комедийным для этой роли ведущим.

По словам Вадима, резидента стенд-ап шоу "Comedy Club", для него участие в шоу - большая честь.

Я буду вести мероприятие такого масштаба впервые. Сделаю это с удовольствием, - комментирует выбор руководства Галыгин, - сегодня каждому не помешает вера в светлое, юмора и поддержка.

Что ж, поддержим Вадима, и попрощаемся с Ваней.