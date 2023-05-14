Иван Охлобыстин предположил, чего именно Алла Пугачёва так испугалась в России

Один из самых публичных российских артистов Иван Охлобыстин выдвинул необычное предположение по поводу того, чего именно испугалась Алла Пугачева, прежде чем уехать из родной страны в Израиль.

Как сообщает «АиФ» с точки зрения Охлобыстина, Примадонна была шокирована, обнаружив, что есть что-то важнее, чем она сама.

Как считает шоумен, певица даже представить себе не могла, что без неё что-либо вообще может продолжаться.

Тем не менее Охлобыстин все же сохранил здравый смысл и признал, что без Аллы Борисовны представить прошлую культуру практически невозможно.

Напомним, с прошлого года Алла Борисовна живет в Израиле. В начале мая она прилетела в Россию, чтобы проститься с умершим модельером Валентином Юдашкиным.

На данный момент звезда уже покинула РФ. Об этом сообщила журналистами её помощница Елена Чупракова.