Итальянский педагог Клаудио де Мальо госпитализирован с инсультом: актёра увезли прямо из ГИТИСа

Клаудио де Мальо — один из ведущих европейских специалистов по комедии дель арте. Актёр и режиссёр регулярно приезжает в Россию, чтобы делиться опытом со студентами театральных вузов. На этот раз мастер-классы были запланированы с 7 по 12 апреля в главном учебном корпусе института на Малом Кисловском переулке.

«Студентам очень повезло — в ГИТИС приехал совершенно выдающийся человек. Мы посчитали, что очень важно, чтобы комедию масок студенты изучали с мастером», — писали в телеграм-канале вуза перед началом занятий.

Во время одного из мастер-классов де Мальо внезапно стало плохо. Скорая помощь приехала прямо в здание института и увезла педагога в одну из московских больниц.

Сейчас врачи борются за жизнь актёра.

Напомним, комедия дель арте — традиционный итальянский театр масок, зародившийся в XVI веке. Клаудио де Мальо посвятил изучению и преподаванию этого направления всю профессиональную жизнь.