«Испытание»: Светлана Бондарчук о первой встрече с Фёдором после развода

Светлана и Фёдор считались одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса, но неожиданно для всех 6 лет назад пара рассталась. Теперь каждый из них живет своей жизнью и строит счастье в новом браке. В недавнем интервью светская львица откровенно рассказала о том, как ей удалось пережить период развода.

Бондарчук призналась, что это был настолько сложный период, что ей пришлось обратиться за помощью к профессиональному психологу. «Самое трудное — это принятие решения. Люди иногда из-за привычек, быта, детей пытаются сохранить то, что уже нельзя сохранить», – пояснила Светлана.

Также девушка вспомнила и о первой встрече с экс-супругом после развода. Бондарчук сообщила, что очень хорошо помнит эмоции с того дня, который стал для неё настоящим испытанием. «Это как какой-то фестиваль. Всегда непросто, особенно, когда ты светский человек и не принадлежишь сам себе. Мы с Фёдором люди воспитанные, но переживания могут быть до сих пор. Любая встреча с человеком, который в прошлом для тебя много значил, всегда будет грустной», – поделилась чувствами Светлана.

ФОТО: Ivanov Sergey/East News